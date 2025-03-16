İZSU 16 Mart su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZSU ( İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) bugün (16 Mart Pazar) İzmir'de meydana gelecek su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Menemen ve Seferihisar'ın bazı bölgelerine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) su kesintisi programını açıkladı. 16 Mart tarihli su kesintisi programına göre, Menemen ve Seferihisar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar su kesintisi programını inceliyor.
SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER
Menemen: Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, Yeşil Pınar, Zeytinlik, Buruncuk, Fatih, Yanıkköy, Yıldırım
Seferihisar: Camikebir, Hıdırlık
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