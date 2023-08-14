İZSU su kesintisi programına göre 4 ilçede (Çiğli, Ödemiş, Selçuk, Urla) su kesintisi yaşanacak: Sular ne zaman gelecek?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 14 Ağustos tarihli su kesintisi programını paylaştı. Kesinti programına göre, Çiğli, Ödemiş, Selçuk, Urla'nın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU su kesintisi programına göre 4 ilçede (Çiğli, Ödemiş, Selçuk, Urla) su kesintisi yaşanacak: Sular ne zaman gelecek?

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)  tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, su kesintilerinin sona ereceği saati araştırıyor. 

14 AĞUSTOS TARİHLİ

ÖDEMİŞ (SEYREKLİ) 14.08.2023 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak

Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ SEYREKLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÇİĞLİ (BALATÇIK) AHMET EFENDİ 14.08.2023 saat 07:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak.

Ana Boru Arızası 8787/2 SOKAK İÇİ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE 1671 X 8786/4 SAYAÇ KAPATILDI.

SELÇUK (ZAFER) 14.08.2023 saat 08:40 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacak.

Ana Boru Arızası ana boru çalışması genel kesinti

URLA (KALABAK) YENİCE 14.08.2023 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak.

Ana Boru Arızası 3264/1 SOKAK ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILMAKTADIR

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