İZSU su kesintisi programına göre 4 ilçede (Çiğli, Ödemiş, Selçuk, Urla) su kesintisi yaşanacak: Sular ne zaman gelecek?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, su kesintilerinin sona ereceği saati araştırıyor.
14 AĞUSTOS TARİHLİ SU KESİNTİSİ
ÖDEMİŞ (SEYREKLİ) 14.08.2023 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak
Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ SEYREKLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÇİĞLİ (BALATÇIK) AHMET EFENDİ 14.08.2023 saat 07:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak.
Ana Boru Arızası 8787/2 SOKAK İÇİ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE 1671 X 8786/4 SAYAÇ KAPATILDI.
SELÇUK (ZAFER) 14.08.2023 saat 08:40 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacak.
Ana Boru Arızası ana boru çalışması genel kesinti
URLA (KALABAK) YENİCE 14.08.2023 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak.
Ana Boru Arızası 3264/1 SOKAK ANA BORU ARIZASI TAMİRATI YAPILMAKTADIR
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