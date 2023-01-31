Muğla İztuzu açıklarında ölü caretta caretta bulundu.

80 santimetre boyunda, 42 kilo ağırlığındaki deniz kaplumbağası, kement haline getirilen halatla tekneye çıkarıldı. 35 yaşında olduğu değerlendirilen caretta carettanın, hayalet ağa takılıp, suda boğulduğu ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

DEKAMER'E HABER VERİLDİ

Deniz kaplumbağasının ön kol altına saplanmış olta iğnesi olduğu da belirlendi. Durum, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirildi.

AĞLAR TOPLANACAK

Ölü deniz kaplumbağasını teslim alan DEKAMER gönüllüsü Erol Çalık, hayalet ağların caretta carettalar için büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, bu konuda ORSU ile yürütecekleri proje kapsamında ağları dalgıçlarla tespit edip, toplayacaklarını söyledi.

Çalık, ağları çöpe atmayarak farklı sektörlerde geri dönüşümde değerlendireceklerini de belirtti.

Ölü deniz kaplumbağasını bulan ORSU Başkanı Akdoğan ise "Hayalet ağlar, deniz canlılarının en büyük düşmanı. 'Bırakma' diye tabir edilen oltanın iğnesi bu hayvanın ön koluna saplanmış. Büyük ihtimalle kurtulmaya çalışırken de suda bırakılmış hayalet ağa takılmış." dedi.