İztuzu Plajı'nda caretta caretta yuvalarının sayısı artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde İztuzu'nda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.



Bu kapsamda deniz kaplumbağalarının yuvaları kum üstü ve altı kafeslerle koruma altına alınıyor, yuvaların sıcaklığı ile nem oranları da ölçülüyor.



DEKAMER ekibince kumsalda belirlenen 300. yuvanın görüntüsü, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.