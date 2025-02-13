İzzet Garih'ten suç duyurusu: Babasının suikastını hatırlattı, "Tehdit ediliyorum" dedi

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih'in tehdit edildiği iddia edildi.

Garih, yaşadıklarını bir suikasta kurban giden babası Üzeyir Garih'in yaşadıklarına benzeterek avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BABASININ ÖLÜMÜ HATIRLATILDI



İzzet Garih'in şikayet dilekçesinde, babası Üzeyir Garih'in suikastı hatırlatıldı. Dilekçede, "Üzeyir Garih de yine benzer nitelikte 25 Ağustos 2001’de sebebi halen netleştirilmeyen bir şekilde suikasta uğrayarak öldürülmüştür." denildi.

HOLDİNG BİNASINA ARAÇLA GİRMEYE ÇALIŞTI

Şüpheli hakkında dava açılarak cezalandırılması istendi. İddiaya göre; şüpheli Ahmet Furkan B. hem sosyal medyadan Garih'i tehdit etti, hem de aracıyla Alarko Holding binasının içine hızla girmeye çalıştı.

"BENİ BURAYA ALMAZSANIZ İZZET GARİH'İ DE SİZİ DE YAKARIM"



Holdingin girişinde yer alan dubalara çarparak durmak zorunda kalan Ahmet Furkan B., "İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih’i de sizi de yakarım." diye bağırdı.



GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Ahmet Furkan B. gözaltına alındı ancak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"KARDEŞ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Zanlı, ifadesinde kendisinin İzzet Garih'in kardeşi olduğunu düşündüğünü ileri sürdü.

Ahmet Furkan B. serbest kaldıktan sonra da İzzet Garih’e yönelik taciz ve saldırılarına devam etti.



Alarko Holding’in kurucularından iş insanı Üzeyir Garih, 25 Ağustos 2001’de İstanbul Eyüpsultan'da bir mezarlıkta 10 yerinden bıçaklanmış olarak bulunmuştu.

