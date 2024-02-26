Jacob Rothschild kimdir, kaç yaşındaydı?

Rothschild Ailesi'nin 4'üncü baronu Lord Jacob Rothschild vefat etti. İngiliz finansçı kariyerine 1963 yılında ailenin bankası olan NM Rothschild Sons'ta başlamıştı. Peki, Jacob Rothschild kimdir, kaç yaşındaydı?

Jacob Rothschild kimdir, kaç yaşındaydı?

Lord Jacob Rothschild, 29 Nisan 1936 tarihinde 'de dünyaya geldi. İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından olan Eton Koleji'nde ve sonra Paris'teki École Normale Supérieure'de eğitim gördü. Finansal kariyerine başlamadan önce, Britanya Ordusu'nda iki yıl boyunca görev yaptı.

Birçok finans şirketi ve varlık yönetim şirketinin kurucusu ve yöneticisi olan Rothschild, aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat koleksiyonlarının sergilendiği Londra'daki Ulusal Galeri'nin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi olarak 1991-1999 yıllarında görev yapan Rothschild, öldüğünde "4. Rothschild Baronu" unvanını taşıyordu.

Baron unvanını oğlu Nathaniel Philip Rothschild üstlenecek.

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