Jahrein, "müstehcenlik" nedeniyle yargılandığı davada beraat etti

"Müstehcenlik ve çocuk tacizi" suçlamalarıyla yargılanan sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç'un avukatı bir açıklama yaparak müvekkilinin üzerine atılı suçlamalardan beraat ettiğini açıkladı.



Sonuç'un avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, "Müstehcenlik suçu iddiasıyla yargılanan ve haksız bir şekilde 29 gün cezaevinde tutulmuş olan müvekkilim Ahmet “Jahrein” Sonuç, bugün itibarıyla BERAAT etmiş ve aklanmıştır." ifadesini kullandı.

Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanık Ahmet Sonuç ile taraf avukatları katıldı.



Sanık avukatları suçla ilgili maddi unsurların oluşmadığını savunarak Sonuç'un beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme, sanığın beraatine karar verdi.



NE OLMUŞTU



Sosyal medyada "Jahrein" takma adıyla tanınan Ahmet Sonuç, canlı yayınlarında toplum, aile ve çocuk ilişkilerine aykırı, müstehcen nitelikte konuşmalar yaptığı iddiasıyla 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı.



Ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Sonuç, avukatının yaptığı itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Sonuç hakkında hazırlanan iddianamede, “basın yoluyla müstehcenlik” suçu işlendiği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

