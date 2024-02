James Bond yıldızı Pamela Salem yaşamını yitirdi

Doctor Who ve James Bond yapımlarıyla tanınan oyuncu Pamela Salem 80 yaşında hayatını kaybetti. Sean Connery'nin James Bond'a hayat verdiği Never Say Never Again filminde Miss Moneypenny rolünü canlandıran oyuncu, ER ve General Hospital gibi yapımlarda da yer aldı.



Kült dizi Doctor Who'da ise Rachel Jensen ve Lish Toos karakterlerine hayat veren İngiliz oyuncunun ölüm haberini Big Finish adlı yapım şirketi duyurdu.



Never Say Never Again (1983) PAMELA SALEM KİMDİR?



1944 yılında Hindistan'da dünyaya gelen oyuncu, Heidelberg Üniversitesi'nde eğitim gördüve ardından Londra'da oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu, Eastenders, Into the Labyrinth ve Gods and Monsters gibi yapımlarda rol aldı.