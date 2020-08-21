James Jeffrey Türkiye'ye geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi 22-28 Ağustos tarihleri arasında Türkiye ve İsviçre'yi ziyaret edecek.



ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'in Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle DAEŞ'le mücadele, Suriye ve bölgedeki ikili iş birliği konularının ele alınacağı belirtildi.



Açıklamada, Jeffrey'nin, İstanbul'da buluşacağı Suriyeli muhalif gruplarla ABD'nin Esed rejimine yönelik ekonomik ve siyasi baskı politikasının da görüşüleceği kaydedildi.

Jeffrey İsviçre'de de Suriye Anayasa Komitesi 3. tur görüşmelerine katılan liderlerle buluşacak.

