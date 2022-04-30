Jandarma 14 metre derinlikte şüphelileri böyle yakaladı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivrihisar’da 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Roma dönemine ait yaklaşık 1500 yıllık Kaymaz Tümülüs’ünde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi.

Bölge, KOM ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince takibe alındı. Kaymaz Tümülüs’ü bölgesinin kontrolünde 5 şüpheli şahıs 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaçak kazı yaparken kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tarafından jeneratör ve hilti kullanılarak 14 metre derinliğinde 6 metre uzunluğunda tünel kazılarak Kaymaz Tümülüs’ünün merkezine ulaşılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Ekipler tarafından şüphelilerin sit alanında kazı yapmak için kullandığı 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet gaz maskesi, ip merdiven, hava almak için kullanılan hortum, el feneri, makara sistemi, kazma, kürek gibi malzemeler ele geçirilerek muhafaza altına alındı.



Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 5 şüpheli “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.