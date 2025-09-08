Jandarma 3 kilo 237 gram esrar ele geçirdi

Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 237 gram kubar esrar ve 2 kök kenevir bitkisi el ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ’un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu A.K. (45) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada, 3 kilo 237 gram kubar esrar ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

