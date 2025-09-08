Jandarma 3 kilo 237 gram esrar ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu A.K. (45) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.



Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada, 3 kilo 237 gram kubar esrar ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.