Jandarma anahtarların peşine düştü: Cinayet adım adım çözüldü

Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında, 2 Ekim 2025 günü ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu.



Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziran'da kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu tespit edildi.



ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE CANINDAN OLDU



Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle 14 şüpheliye ulaşıldı.



Er'in alacak verecek meselesi nedeniyle araçta öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı.



3 TUTUKLAMA



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri hakkında adli kontrol kararı verildi.



Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

