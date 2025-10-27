Jandarma anahtarların peşine düştü: Cinayet adım adım çözüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 Ekim'de tarlada bulunan yanmış erkek cesedinin sırrı, anahtar ayrıntısı ile çözüldü.
Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında, 2 Ekim 2025 günü ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu.
Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziran'da kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu tespit edildi.
ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE CANINDAN OLDU
Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle 14 şüpheliye ulaşıldı.
Er'in alacak verecek meselesi nedeniyle araçta öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı.
3 TUTUKLAMA
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.
