Jandarma aracı kaza yaptı, 4 asker yaralandı
Konya'da bir olaya takviye ekip olarak giden askerleri taşıyan araç şarampole düştü, 4 jandarma personeli yaralandı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği jandarmaya ait araç, şarampole düştü.
Kaza, akşam saatlerinde Ilgın- Belekler yolunda meydana geldi. Belekler Mahallesi'ndeki bir olaya takviye ekip olarak giden Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çiğil Karakolu'nda görevli 4 askeri taşıyan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada 4 asker yaralandı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Konya
- Jandarma