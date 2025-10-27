Jandarma aracı kaza yaptı, 4 asker yaralandı

Konya'da bir olaya takviye ekip olarak giden askerleri taşıyan araç şarampole düştü, 4 jandarma personeli yaralandı.

'nın Ilgın ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği jandarmaya ait araç, şarampole düştü.
Kaza, akşam saatlerinde Ilgın- Belekler yolunda meydana geldi. Belekler Mahallesi'ndeki bir olaya takviye ekip olarak giden Ilgın İlçe Komutanlığı'na bağlı Çiğil Karakolu'nda görevli 4 askeri taşıyan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada 4 asker yaralandı.

