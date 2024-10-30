Jandarma araçtan şüphelendi, Pomeranianlara sınırda el konuldu

Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen beş yavru köpeğe el konuldu.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan uyruklu A.Z. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu.



Araçta yapılan aramada; yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve pasaport, küpe numarası, çip ile diğer taşıma şartlarını taşımayan Pomeranian cinsi beş yavru köpek ele geçirildi.



A.Z. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, yavru köpekler Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.