Jandarma astsubay alımı 2020 başvuru yap (3 bin 500 sözleşmeli astsubay alımı)

İlişkili Haberler

Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 bin 500 astsubay almaya hazırlanıyor. Google merak edilenler arasında yer alan Jandarma astsubay alımı 2020 hakkında merak edilenler...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan söz konusu duyuruda, Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere 3 bin 500 sözleşmeli astsubay alınacağı belirtilmiş, 380 kişilik kadın 2992 kişilik erkek kontenjanı ayıracağını duyurmuştu.

Ayrıldığı, alımlarda ayırca şehit veya vazife malülü eş ve çocukları için de kontenjan ayrıldığı bildirilmişti.

EN AZ ÖNLİSANS MEZUNU

Jandarma Genel Komutanlığı Astsubay alımında KPSS 2018-2019 puanları yer ayrılırken, başvuru yapacak adayların en az önlisans mezunu olması gerektiği, lisans ve önlisans bölümlerinin tamamına başvuru kılavuzundan erişim sağlanabileceği bildirildi.



ASTSUBAY BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Duyurulan 3 bin 500 sözleşmeli astsubay başvuruları 4 Şubat'ta başlayıp, 21 Şubat saat 16.00’da sona erecek.

BAŞVURU AŞAMASI

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

Jandarma bünyesine alınacak 3 bin 500 sözleşmeli astsubay alımı için gerekli sınav başlangıç ve bitiş sürecinin Nisan-Mayıs 2020 ayları arasında olması bekleniyor.

VİDEO: İLK YEDEK ASTSUBAYLAR YEMİN ETTİ