Jandarma astsubay alımı ne zaman? 2024 Jandarma astsubay alımında son durum

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik personel alımına dair araştırmalar sürüyor.



JANDARMA ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN?



Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna son olarak geçtiğimiz temmuz ayında alım başvuruları yapılmıştı.



Yakın süreçte yeni bir öğrenci alımı yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.



Bu kapsamda bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

