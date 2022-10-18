Jandarma Astsubay Sınavı'nda soru sızdırılmasına 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2013 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Jandarma Astsubay Sınavı'nda soru sızdırılmasına 11 gözaltı

Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı kararı verildi. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılı JANA soruşturması kapsamında üyelerince yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu şekilde sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen 7 askeri personel ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 sivil şüpheli hakkında, merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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