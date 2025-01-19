Jandarma bir araçta 6 silah ele geçirdi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesinde takip ettikleri aracı durdurup arama yaptı.

Araçta yapılan aramada jandarma ekipleri 5 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca tabancalar ve av tüfeğine ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.