Jandarma ekipleri hapis cezası bulunan 5 kişi yakaladı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, "Kasten Yaralama" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, "Dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve "Basit Yaralama" suçundan infaza yönelik, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan kesinleşmiş 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Operasyonlar neticesinde yakalanan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

