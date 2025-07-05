Jandarma ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu: Beş düzensiz göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığına geçit vermiyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ile Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı otoyol önleyici timler tarafından Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde yürütülen denetim sırasında şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde sürücü ve aynı zamanda organizatör olduğu tespit edilen L.D. isimli şahıs ile birlikte yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelilerin sahte kimlik kullandığı da belirlendi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edilirken, organizatör hakkında adli sürecin sürdüğü öğrenildi.