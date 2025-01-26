Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Manisa’nın Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

’nın Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan A.Ç. ve M.C.Ç.’nin motosikletinde arama yapıldı.

Aramada 2 bin 976 adet uyuşturucu hap, 10 bin 125 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Karakola götürülen şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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