Jandarma ekiplerinden denetim! 943 bin TL ceza yazıldı



Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Haziran ile 9 Haziran tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde denetim gerçekleştirildi.



Denetimlerde, 6 bin 217 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 381 sürücüye 943 bin 749 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 87 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 9 sürücünün ehliyetine el koyuldu.