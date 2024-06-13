Jandarma Genel Komutanlığı 15 devlet memuru alacak

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 15 devlet memuru alınması hakkında ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı 15 devlet memuru alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ve Sahil Güvenlik Akademisi ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla birer veteriner ile mühendis, 2'si mütercim, 3'ü sosyolog ve 8'i hizmetli olmak üzere toplam 15 devlet memuru alınacak. Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Başvurular 30 Haziran saat 23.59'a kadar, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek.

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