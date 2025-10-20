Jandarma Genel Komutanlığı 246 subay adayı alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın subay alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Jandarma Genel Komutanlığında 13'ü muvazzaf, 233'ü sözleşmeli olmak üzere 246 subay istihdam edilecek. Adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda eğitim-öğretim görecek.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Bugün başlayan başvurular, 3 Kasım saat 23.59'da sona erecek.