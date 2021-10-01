Jandarma Genel Komutanlığı, 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak (2022 sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?)

Jandarma Genel Komutanlığı, 2022 yılı için Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzunu yayımladı. Toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacak olan Komutanlık, branş dağılımı ve başvuru şartlarını da paylaştı.

2022 SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI



Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2022 yılı için 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek.



SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ



Sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı başvuruları, 1-10 Ekim 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yapılacabilecek.

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunacak vatandaşlar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresine giderek, ‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından başvurularını yapabilecek.

2022 SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak; Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo-7’de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır. İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak adaylardan ise Tablo-7’ de belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]



ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-3’deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,



e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (10 Ekim 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Ekim 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),



f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

2022 SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN



