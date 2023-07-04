Jandarma Genel Komutanlığı 770 personel alımı yapacak: JGK muvazzaf subay ve astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,



c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)



ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,



d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



f. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



g. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,



ğ. “2023 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan diğer başvuru şartlarını taşımak.