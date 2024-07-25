Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) SBÜ'de öğrenim görmek üzere 31 öğrenci alımı yapacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığının sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci temin edilecek.



Bu kapsamda muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 3'ü kadın 17, muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine biri kadın 4, muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere de SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 2'si kadın 10 öğrenci alınacak.



Öğrenci teminine ilişkin detaylara Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile SBÜ'nün internet sitelerinden ulaşabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



b. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümdeki suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş

olmak,



c. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,



ç. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



d. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



e. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



f. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,



g. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,



ğ. Nişanlı, evli, hamile, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,



h. Halen okumakta olan öğrenciler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle bir askeri okuldan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmamış veya çıkarılmamış olmak veya JSGA’dan çıkmış veya çıkarılmış, sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak,

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