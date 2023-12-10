Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alacak. Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı personel alımının ayrıntıları...

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları

Genel Komutanlığına açıktan temin yoluyla 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca 'den yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 29 devlet memuru ile 9'u destek personeli ve 2'si tekniker olmak üzere 11 sözleşmeli personel temin edilecek.

Başvurular 8 Aralık'tan itibaren 24 Aralık saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

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