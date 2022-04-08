Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 04:09

Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

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