Jandarma Genel Komutanlığı'na (JGK) 29 sözleşmeli personel alınacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılı içinde görev yapmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Kurum açıklamasına göre, 4/B statüsünde toplam 29 destek personeli (hizmetli) alınacak.

Başvurular, 06 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Kasım 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi (PTM) aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

Personel alımında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacak. Başvuru yapacak adayların, belirlenen şartları taşımaları gerekecek.