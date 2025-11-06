Jandarma Genel Komutanlığı'na (JGK) 29 sözleşmeli personel alınacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?
06.11.2025 09:25
Haber Merkezi
Jandarma Genel Komutanlığı'na (JGK) 29 sözleşmeli personel alımı için ilan paylaştı. Yayımlanan ilana göre, JGK personel alımı ilanına başvurular 6 Kasım 2025 tarihinde başlayıp, 20 Kasım 2025 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılı içinde görev yapmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Kurum açıklamasına göre, 4/B statüsünde toplam 29 destek personeli (hizmetli) alınacak.
Başvurular, 06 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Kasım 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi (PTM) aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.
Personel alımında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacak. Başvuru yapacak adayların, belirlenen şartları taşımaları gerekecek.
Personel ünvanları paylaşıldı
JGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru yapacak adaylarda aranan genel nitelikler şöyle sıralandı:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan genel koşullara uygun olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu kapsamında kasti suçlardan mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak),
Daha önce kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmışsa, fesih veya yasaklılık yönünden uygun olmak,
Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.