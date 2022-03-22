Jandarma Genel Komutanlığı'nda 'mahrem imam' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 "mahrem imam" hakkında soruşturma başlatıldı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı Ankara merkezli operasyon 50 ilde devam ediyor.

