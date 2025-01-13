Jandarma gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirdi

Manisa'da jandarma tarafından bir işletmede yapılan aramada yüzlerce gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirildi.

Jandarma gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirdi

İl Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu Şehzadeler İlçesinde E.A. (59/E) isimli şahsa ait işletmede yapılan aramada 1.033 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Şüpheli E.A. hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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