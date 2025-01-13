Jandarma gümrük kaçağı sigara ve parfüm ele geçirdi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu Şehzadeler İlçesinde E.A. (59/E) isimli şahsa ait işletmede yapılan aramada 1.033 paket gümrük kaçağı sigara ve 35 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Şüpheli E.A. hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.