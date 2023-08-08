Jandarma (JSGA) 770 askeri öğrenci (subay ve astsubay) alımı başvuru sonuçları açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına öğrenci temin edileceği duyurulmuştu. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından değerlendirmeler yapıldı.
Jandarma Genel Komutanlığından JSGA ve JAMYO Öğrenci alımı hakkında duyuru yayımlandı. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi açıklandı.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Başvuru sonuçları https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla görüntülenebilecek.
2023 YILI JSGA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TEMİNİ BAŞVURU SONUÇLARI
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