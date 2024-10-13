Jandarma kadına şiddete dikkat çekti

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personellerince Kuşadası’nda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Dilek Yarımadası Milli Parkı’nı ziyarete gelen vatandaşlarla görüşen ekipler, ‘Kadına El Kalkamaz’ mottosu kadına karşı şiddete dikkat çekerken, KADES uygulamasını tanıttı.



Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulunan ekipler, çocuklara da Türk bayrağı, Jandarma Çocuk dergisi ve boyama kitabı hediye etti. Ayrıca vatandaşların farkındalığını arttırmak ve bilinç kazandırmak amacıyla Kuşadası-Güzelçamlı hattında sefer yapan minibüslere de KADES bilgilendirme broşürü bırakıldı.