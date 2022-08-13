Jandarma Komutanlığı'nda atamalar

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Jandarma Genel Komutanlığı'nda atama ve görev değişikliklerine ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ile Diyarbakır Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney'in de aralarında bulunduğu 11 general emekliye sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 2 tümgeneral Korgeneralliğe, 16 tuğgeneral tümgeneralliğe, 14 albay ise tuğgeneralliğe yükseltildi.

Korgenerallik rütbesine yükseltilen Personel Başkanı İsmail Balıbek ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hüseyin Kurtoğlu Jandarma Genel Komutan Yardımcısı görevine getirildi.

Özlem Yılmaz

Ayrıca Diyarbakır, Tunceli, Şırnak, Adana, Giresun, Erzurum Jandarma Bölge Komutanları değişti.

JANDARMA'DA BİR İLK



Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk defa kadın general ataması yapıldı.



Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.