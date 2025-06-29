Jandarma: Orman yangınlarına ilişkin 11 gözaltı

Türkiye'nin bir çok bölgesinde orman yangınlarıyla kıyasıya mücadale devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son iki günde ülke genelinde 150 ayrı orman yangını çıktığını ve 8 yangının aktif olarak sürdüğünü açıkladı.

Sakarya'da başlayan yangın Bilecik’in Osmaneli ilçesine kadar ulaştı, 16 köy tahliye edidi. Manisa'daki yangın sürerken ilerleyen saatlerde Bolu'daki 7, Gaziantep Nurdağı'ndaki ise 12 saat sonra kontrol altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri havadan ve kadaradan alevlerle mücadeleye destek olurken; Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) da yurt genelindeki yangınlara ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Açıklamada, yurt genelinde 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak Komutanlığın sorumluluk bölgesinde yangınların çıkış sebebiyle ilgili soruşturmalarda 11 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.



ARI KOVANI TEMİZLİĞİ, KAYNAK MAKİNESİ...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp ve Bilecik'e sıçrayan yangının, tarla süren şahısların yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.



Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının, arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde başlayan orman yangınının, tarlada yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana gelmiştir ve olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştır.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınının ise, kaynak ve spiral makinesi çalışması esnasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana gelmiştir ve olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alınmıştır."