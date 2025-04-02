Jandarma personeli ile kız arkadaşı sahilde ölü bulundu

Hatay'da jandarma komutanlığında görevli 29 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Erzin Tozan ve 24 yaşındaki kız arkadaşı Betül Avan’ın cansız bedenleri sahilde bulundu.

Jandarma personeli ile kız arkadaşı sahilde ölü bulundu

'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki sahil kesimde Payas İlçe Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ersin Tozan ve kız arkadaşı Betül Avan'ın cansız bedeni sahilde ölü bulundu.

Silah seslerini duyan sahildeki vatandaşlar biri kadın 2 kişiyi yerde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tozan ve Avan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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