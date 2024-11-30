Jandarma personeli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kütahya'da jandarma personeli, motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Jandarma personeli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Şair Şeyhi Bulvarı'nda, Sinan Yener (21) kontrolündeki motosiklet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, devrilen motosikletten savrulan sürücü Yener'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bilecik'te görevli personeli olduğu öğrenilen Yener'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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