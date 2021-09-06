Jandarma, şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren kocayı arıyor

Mardin'in Savur ilçesinde eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle 27 yıl hapis yatıp, bir yıl önce şartlı tahliye olan Abdulkadir Pulent, 3 gün önce de eşi Emine Pulent'i götürdüğü üzüm bağında boğazını keserek öldürüp kaçtı. Pulent’in yakalanması için oluşturulan özel ekip, belirlenen adreslere nokta operasyonu düzenledi ancak Pulent’e ulaşılamadı.

DHA 06.09.2021 - 17:09

Jandarma, şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren kocayı arıyor

Mardin'in Savur ilçesi İçören Mahallesi'nde Abdulkadir Pulent 3 Eylül'de eşi Emine Pulent'i köyün dışında, kendilerine ait üzüm bağına götürdü.

Pulent, burada tartıştığı eşi Emine Pulent'in boğazını kesip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bağda Emine Pulent'in cesedini buldu.

Pulent'in cenazesi, Mardin Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Jandarmanın aradığı eş Abdulkadir Pulent Jandarmanın aradığı eş Abdulkadir Pulent

CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Cinayetin ardından kaçan Abdulkadir Pulent'in daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışma sırasında öldürdüğü belirtildi.

Adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in corona virüs tedbirleri kapsamında bir yıl önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.

JANDARMA TARAFINDAN ARANIYOR

Jandarma, Pulent'in yakalanması için özel ekip kurdu. Özel ekip, güvenlik korucularının yardımıyla da şüphelinin gidebileceği adreslere nokta operasyon düzenlendi.

Ancak Pulent'e ulaşılamadı. Özel ekip, Pulent'in yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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