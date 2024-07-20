Jandarma silah operasyonu: 9 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Jandarma silah operasyonu: 9 gözaltı

'un Ayvacık ve Çarşamba ilçelerinde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu, ruhsatsız ve mühimmat bulundukları tespit edilen Ö.K., M.K., E.K., E.K., B.K., B.K., M.K., K.A. ve O.S. isimli şahıslara ait adreslere eş zamanlı düzenlendi.

Yapılan aramalarda 8 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 755 adet tabanca fişeği ve 44 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. 

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