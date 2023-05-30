Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak? Uzman erbaş başvuru sonuçlarında son durum

SONUÇ TARİHİ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu olan adayların isim listesi, eğitim birliklerine atandırılmak üzere Jandarma Genel Komutanlığına gönderilecek.

Tayin sonuçları için tarih bilgisi verilmedi ancak yayımlanan kılavuzda; "Adayların durumları internet ortamında yayımlanacağından PTS’de “Sonuç Bilgileri” Sonuçlarım’’ kısmından takip edilmesi önem arz etmektedir." denildi.