Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 901'i jandarma, 804'ü lojistik alt branşlı, 250’si muhabere, 12'si at bakıcısı, 23'ü bot serdümeni ve 10'u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını duyurmuştu. Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuç duyurusu yayımlandı.

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 13:57 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 14:33

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı

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Jandarma Genel Komutanlığı, 2022 yılı için 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını duyurmuştu.

1-10 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylardan 50 Türk Lirası sınav ücreti alınacak. (Sınav ücretinin hangi hesap numarasına ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecek.)

Sınav ücretlerinin yatırılması ve sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi 'Sonuç Bilgileri' bölümü altında 'Sonuçlarım' kısmından yapılacak.

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