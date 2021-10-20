Jandarma Genel Komutanlığı, 2022 yılı için 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını duyurmuştu.

1-10 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylardan 50 Türk Lirası sınav ücreti alınacak. (Sınav ücretinin hangi hesap numarasına ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecek.)

Sınav ücretlerinin yatırılması ve sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi 'Sonuç Bilgileri' bölümü altında 'Sonuçlarım' kısmından yapılacak.