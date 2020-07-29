Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak? 2020 Uzman Erbaş şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman erbaş alımlarına dair bir duyuru yapılmadı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi internet sayfasından da Uzman Erbaş alımlarına ilişkin bir ilan da yer almıyor.



Ancak geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili "Bu konuda süreç devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Daha önceki yıllarda yapılan alımlarda adaylardan istenen şartlar şu şekildeydi;



-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



-Adayların eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilme hakları vardır.



-Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)



-Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliğinin onaylanmış olması,



-Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,



-Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar için),



-Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,



-Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),



-Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,



-Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,



-Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,



-Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,



-İkamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak,



-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamakMilli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,



-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,



-Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,



-Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,



-Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,



-Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,



-Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak.