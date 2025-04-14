Jandarma ve dalgıçlar bölgede: Kayıp İsmail, Türkiye-Ermenistan sınırında aranıyor
Iğdır'da kaybolan İsmail Adir'in bulunması için Türkiye-Ermenistan sınır hattında çalışma başlatıldı. Genç adamın, Aras Nehri'ne düşmüş olabileceğinden şüpheleniliyor. Ekipler nehir bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Iğdır'da, Ermenistan sınır hattında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan İsmail Adir'den (28) haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.
İSMAİL, ARAS NEHRİNE Mİ DÜŞTÜ?
Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Adir'in bulunması için çalışma başlattı.
Sınır hattından geçen Aras Nehri'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilen Adir, nehir ve civarında aranıyor.
DALGIÇLAR DA ARAMALARA KATILDI
Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıçları da bugün bölgedeki arama çalışmalarına katıldı.
AFAD ve jandarma ekipleriyle köy korucuları da nehir bölgesinde arama çalışması yürütüyor.
Yağışlara bağlı nehir debisinin yüksek olması, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.
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