Jandarma ve EGM'den CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Emniyet ve Jandarma, iki teşkilatı 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçladığı gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Jandarma ve EGM'den CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

EGM ve Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet ve Jandarma teşkilatlarını 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlaması sebebiyle suç duyurusunda bulunulacağı" belirtildi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'de metamfetamin kullanımına ilişkin açıklamalar yapmıştı.

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