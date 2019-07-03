Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Türk sinemasının güldüren yüzü Kemal Sunal’ı, vefatının 19. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" başlığıyla klip paylaşıldı.
Klipte, Kibar Feyzo filminde askerliğini jandarma olarak yaptıktan sonra köyüne dönen Kibar Feyzo'yu canlandıran Kemal Sunal'ın ve Bilo karakterini canlandıran İlyas Salman'ın karşılaşma sahnesinden bir kesit yer alıyor.
BEKÇİLER KRALI PAYLAŞIMI
Emniyet Genel Müdürlüğü ise Kemal Sunal'ın 1979 yapımı "Bekçiler Kralı" adlı filminden bir kesitle paylaşım yaptı. Paylaşımda "Bekçiler Kralı'gibi birçok filme hayat veren Türk sinemasının gülen ve güldüren yüzü Kemal Sunal’ı, vefatının 19'uncu yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.