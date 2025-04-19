Jandarma ve MİT'ten operasyon: Terör örgütünün sabotajcısı teslim oldu

Türkiye’den terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD'ye katılarak Suriye’ye gönderilen teröristin ağır silah eğitimi alarak, Suriye’deki çeşitli bölgelerde görevlendirildiği belirlendi.

Örgütün sözde sabotajcılarından olduğu öğrenilen teröristin Suriye’deki harekat alanında bulunan Türk birliklerine yönelik havadan saldırı gerçekleştirmek amacıyla kullanılan kamikaze dron kullanıcısı olduğu tespit edildi.

TESLİM OLDU

Terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının başarılı ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI BEŞE ULAŞTI

Öte yandan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütlerine yönelik devam eden çalışmalarda 2025 yılı içerisinde örgütten kaçarak teslim olan terörist sayısının beşe ulaştığı belirtildi.