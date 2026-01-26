Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında eğitim alacak 231'i kadın 3 bin 164'ü erkeklerden oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı için de güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari alanlarda 180'i erkek, 20'si kadın olmak üzere 200 astsubay alınacak. Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek.

Genel toplamda 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay istihdam edilmiş olacak.

Başvurular bugünden itibaren, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Başvuru ilanının detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabiliyor.