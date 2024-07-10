Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alımı yapılacak. Adaylar, teminle ilgili detaylara, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2024 Yılı JSGA Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu" ile ulaşabilecek. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alımı başvurusu ne zaman bitecek?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci alımı başvurusu ne zaman bitecek?

ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek ve 40 kadın öğrenci, Güvenlik Bilimleri Fakültesine ise 200 erkek öğrenci alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ve astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 483 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 523 öğrenci temini yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, başvurularını 5-25 Temmuz arasında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi, JSGA Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS'den ilan edilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Abisinin cinsel organını ve boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Abisinin cinsel organını ve boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Hatay'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Hatay'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de buzdolabı motoru patladı: 2 yaralı

Kocaeli'de buzdolabı motoru patladı: 2 yaralı

Kiralık evler için istenen tahliye taahhütnamesinde bu ayrıntıya dikkat!

Kiralık evler için istenen tahliye taahhütnamesinde bu ayrıntıya dikkat!

SON DAKİKA: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

SON DAKİKA: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

İBB duyurdu: 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz

İBB duyurdu: 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...