Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına subay alımı yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına 190 subay alınacak. Sahil Güvenlik Komutanlığına ise 40 sözleşmeli subay alınacak.



Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısından yapılacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.



Bugün başlayan başvurular, 15 Ocak 2025 saat 23.59'da sona erecek.